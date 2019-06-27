Обыски проходят сегодня в офисах Рольфа – одного из крупнейших автодилеров

Компания Рольф на Алтуфьевском Шоссе занимает целый квартал. Несколько зданий отданы под представительства и продажу машин конкретных брендов. Там обыски, если и проводились, то закончились быстро. Павильоны работают, менеджеры как ни в чем не бывало обслуживают клиентов, некоторые даже шутят, намекая приехавшим сюда журналистам и съёмочным группам на выгодные предложения и скидки.

Возле одного из зданий Рольфа на огороженной стоянке несколько синих микроавтобусов. Некоторые с правительственными номерами серии АМР, другие вовсе без номеров. С мигалками. На таких на следственные мероприятия как правило приезжают представители ФСБ. Несколько представителей службы в камуфляже и с масками вышли из помещений и сели в автомобили.

Работники штаб-квартиры остаются внутри и не выходят. Так через закрытую стеклянную дверь видно девушку на ресепшн.

Основатель компании Сергей Петров связывает обыски со своей политической позицией. Он также не исключает рейдерский захват. Бизнесмен с семьей сейчас находится за границей.