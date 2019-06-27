В Сочи полиция задержала человека, внешне похожего на Сергея Цапка – лидера банды из станицы Кущевская

Как сказали Интерфаксу в региональном управлении МВД, задержанный был объявлен в федеральный розыск за целый ряд преступлений. Речь идет о кражах. Он фигурант пяти уголовных дел. Это 32-летний уроженец Бишкека Виталий Никифоров. Как напоминает Интерфакс, в июне Никифоров случайно попал на фото после ДТП в Сочи, и некоторые СМИ усомнились в официальной версии, согласно которой Цапок умер в следственном изоляторе Краснодара в июле 2014-го года.