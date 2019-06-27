Основатель автодилера «Рольф» считает, что обыски в компании могут быть связаны с его политической позицией

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров считает, что обыски в компании могут быть связаны с его политической позицией или являются рейдерским захватом. Об этом Петров заявил журналу «Форбс». По его данным, следственные действия связаны с выводом средств за рубеж. Это дело 2014 года. Петров добавил, что сейчас вместе с семьей находится за границей. Официальных комментариев Следственного комитета пока нет.

Дилерские центры «Рольфа» в Москве не перестали работать в связи с обысками, — сообщает корреспондент Эха Москвы из офиса на Алтуфьевском шоссе.