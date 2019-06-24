Дилерские центры «Рольфа» в Москве не переставали работать в связи с обысками в офисах группы компаний

Дилерские центры группы компаний «Рольф» в Москве не переставали работать в связи с обысками в офисах, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Центр по продаже автомобилей на Алтуфьевском шоссе работает в стандартном режиме. Журналистов и клиентов не пускают только в офисные помещения, где находится руководство группы компаний. Сотрудники центра подтвердили проведение в них обысков в настоящий момент.

Сегодня проходят обыски проходят в офисах крупнейшего в России автодилера «Рольф», основанного участником списка Forbes Сергеем Петровым. По его словам, трех сотрудников компании обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж в рамках сделки в 2014 году.

С.Петров связал обыски в компании либо с его политической позицией, либо с рейдерским захватом.