Лидер движения «Сила в единстве» заявил, что уверен в отставке министра внутренних дел в результате протестов в Грузии

Лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава заявил, что уверен в отставке министра внутренних дел в результате акций протеста в Грузии. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Протест будет продолжаться против ожидания наших властей, что градус упадет и всем надоест стоять на улицах. Градус, на самом деле, поднимается. Градус кипения скоро достигнет максимальной точки. Я уверен, что наш протест – протест народа – достигнет своей цели. Последнее наше условие на сегодняшний день – отставка министра внутренних дел. Эта цель будет достигнута», — сказал он.

Д.Кацарава добавил, что грузинское правительство каждый день допускает большие ошибки, которые «могут добавить кое-какие другие требования народа и их надо будет затем выполнять».

Акции протеста в Тбилиси начались 20 июня во время приезда в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Международной ассамблеи православия. Массовая акция протеста была вызваны тем фактом, что главу делегации, депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, пригласили занять кресло спикера в грузинском парламенте. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано.

В 2008 году С.Гаврилов голосовал за признание независимости Абхазии и Южной Осетии.