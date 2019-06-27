Умер вокалист и основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

Музыканту было 46 лет.

Название группы из подмосковного Фрязино сразу, возможно, вспомнит не каждый. Но стоит назвать песни, как сразу станет понятно о ком именно идёт речь. Илья Калинников — автор хитов «Метро», «Тихий огонёк», «Лучшая песня о любви» — они много звучали из радиоприёмников, с телеэкрана в начале нулевых. А вещь «Тихий огонек» вошла в сериал «Дальнобойщики». За всю историю, которая растянулась более чем на четверть века, группа Високосный год выпустила только один альбом под названием «Который возвращается». Зато он попал точно в цель. Калинников достучался до сердец. Его доверительная бардовская интонация и легкий рок-аккомпанемент, вызывающий ассоциации с мелодиями из советских фильмов. Песни своими признали и любители шансона и рок-аудитория. Мотивы с первого раза надолго врезались в память. Как, к примеру, песня «Метро».

Диск «Который возвращается» стал платиновым, группа Високосный год выступала на Песне года и других шоу. Её лидер Илья Калинников умер позавчера в одной из столичных больниц. По словам администратора Алекса Кана, причиной смерти стала остановка сердца.

О месте и времени прощания с музыкантом пока не сообщалось.