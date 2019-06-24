«Сила в единстве»: Экс-президент Саакашвили не имеет отношения к организации протестов в Грузии

Экс-президент Михаил Саакашвили не имеет отношения к протестам в Грузии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава.

«Михаил Саакашвили абсолютно не при чем по отношению к тому, что происходит сейчас в Грузии. Может, конечно, он примкнул к тому протесту, который есть, но все началось отсюда, с Атоци», — сказал он.

Он подчеркнул, что оппозиционеры и участники протестов в Грузии не хотят ассоциировать себя ни с одной политической силой.

«Аффилирование наше с любой политической силой в Грузии – это абсолютно неправильно. Мы не лезем в парламент, но наше решение – быть рядом с грузинским народом и протестовать там, где это будет необходимо. Не надо приписывать нас к кому-либо», — заключил он.

Акции протеста в Тбилиси начались 20 июня во время приезда в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Международной ассамблеи православия. Массовая акция протеста была вызваны тем фактом, что главу делегации, депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, пригласили занять кресло спикера в грузинском парламенте. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано.

В 2008 году С.Гаврилов голосовал за признание независимости Абхазии и Южной Осетии.