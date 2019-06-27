В МХТ им. Чехова сегодня простились с артисткой Аллой Покровской

Она скончалась на 82-ом году жизни.

В Камергерском весьма немноголюдно, дождь, почти нет прохожих. В зал Московского Художественного Театра, чтобы проститься с педагогом, актрисой и режиссёром пришли десятки людей. На великой сцене — бесконечное море, буквально ковёр из цветов, фотоснимки Аллы Покровской, семейная хроника, кадры из спектаклей и театральных работ. Здесь же — десятки венков, звучит струнный квартет с траурной музыкой, близкие, сын Михаил Ефремов, коллеги, театральная Москва, глава СТД Александр Калягин, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Худрук Театра Наций Евгений Миронов назвал Покровскую «константой искренности, порядочности и честности в жизни и профессии».

Звучали слова о театральной династии. Подруга и коллега Покровский, вдова Сергея Юрского Наталья Тенякова рассказало о неизвестных моментах совместной творческой жизни, о репетициях беккетовской пьесы «В ожидании Годо» в постановке Кирилла Серебрянникова. Режиссер тоже был на прощании. Авангард Леонтьев вспомнил об огромном 45-летнем отрезке жизни актрисы, связанном с «Современником», о ее партнёрстве с Олегом Ефремовым. Артист назвал Покровскую «необходимым человеком», советником и воплощением счастья в общении. Алла Покровская сама ставила спектакли в МХТ и Театре имени Пушкина. В ее творческой биографии десятки ролей в кино — «Июльский дождь», «12 стульев», «Высоцкий. Спасибо, что живой». Слова учеников были полны восхищения и благодарности.

Аллу Покровскую похоронят на Троекуровском кладбище.