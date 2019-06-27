Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель вновь стало плохо во время официальной аудиенции

Сегодня рано утром в президентском дворце Беллевю в Берлине проходила передача документов при назначении нового министра юстиции Кристине Ламбрехт. Ангела Меркель участвовала в церемонии совместно с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Внезапно при включенных телекамерах канцлер ФРГ начала сильно дрожать всем телом, обхватила себя руками и плотно сжала зубы. Приступ продолжался около двух минут. Поднесенный стакан воды Меркель взять не захотела. Как только она снова начала двигаться, ей стало заметно лучше. На последующем заседании в бундестаге Меркель сначала заняла свое место на правительственной скамье, однако затем преждевременно покинула зал.

Пресс-секретарь канцлера Штеффен Зайберт заявил агентству dpa, что, несмотря на это происшествие, Меркель сегодня же полетит на встречу G20 в японский город Осаку. Спикер Меркель подчеркнул, что она чувствует себя хорошо и все пройдет как было ранее запланировано.

Девять дней назад, 18 июня подобный приступ дрожи произошел во время исполнения национального гимна ФРГ в ходе приема с военными почестями в честь президента Украины Владимира Зеленского. 64-летняя Ангела Меркель объяснила недомогание жарой и тем, что вместо воды выпила слишком много кофе. Однако сегодня утром в Берлине было менее 20 градусов и церемония проходила в закрытом прохладном помещении.

Ангела Меркель известна своей выносливостью. Она мало спит и много работает. Однако, по мнению медицинских экспертов, в ее возрасте это может привести к подобной реакции организма.