Теодор Курентзис поблагодарил краевые власти за отсутствие понимания

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, принявший решение об уходе, на сайте учреждения опубликовал прощальное письмо к труппе.

В письме он рассказал, что за все годы работы в Перми коллектив находился «в постоянной гонке», но не за наградами. «Я так и не знаю, поняли ли наши любимые зрители то, что мы хотели сказать. И я не уверен, что мы будем способны когда-нибудь объяснить им и себе, к чему эта бешеная жажда прекрасного»,— отметил маэстро. И власть, естественно, ничего не поняла. Естественно. Для тех, кто сведущ в истории, это очевидный факт: такова и есть функция власти — не понимать»,— заявил Теодор Курентзис. В своем письме несколько раз нелестно отозвался о представителях пермской власти. Сначала он вспомнил, что в начале свой работы в Перми хотел создать в городе консерваторию, но вспомнил, что власти от этой идеи быстро отказались: «Власть не считает это целесообразным, у города все есть, мы самые лучшие. Были такие времена. Помню, однажды депутат заявил на заседании заксобрания: Курентзис не стоит таких денег. Я его понимаю. Ибо есть люди, которые не различают понятия цены и ценности», — добавил маэстро.

Теодор Курентзис так же вспомнил про так и не построенный театр обратившись к главному балетмейстеру Алексею Мирошниченко. «Пусть эта сцена, которую мы вместе так ждали, все-таки будет когда-нибудь построена достойными руками». Директору оперного театра Андрею Борисову он пожелал не уступать в сложных ситуациях. Завершил Теодор Курентзис своё письмо фразой: «И, наконец, благодарю администрацию Пермского края, потому что без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости, я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай».

Худрук пермского оперного поблагодарил всех с кем когда-то выходил на сцену и «любимых пермских зрителей». Отметив особо олигарха Алексея Кузяева и бывшего директора оперного Галину Полушкину.