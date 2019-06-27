ГИК Петербурга фактически признала, что в ряде муниципалитетов нарушили закон при приеме документов у кандидатов

Городская избирательная комиссия фактически признала, что в ряде муниципалитетов нарушили закон при приеме документов у кандидатов. Десятки желающих стать муниципальными депутатами жаловались, что сотрудники некоторых комиссий скрыли решение о назначении выборов.

Горизбирком назначил новые даты для приема документов у возможных кандидатов в депутаты в двух муниципальных избирательных комиссиях. Он обязал считать первым днем подачи документов в комиссии «Академическое» и «Сергиевское» 26 июня. Рабочая группа установила, что в этих округах решение о назначении выборов обнародовали позже заявленной даты.

Также Горизбирком обратился в Следственный комитет с просьбой проверить работу комиссий в округах «Академическое», «Ржевка», «Сампсониевское» и «Сергиевское» в связи с проведением «тайных» выборов. Вместе с тем, потенциальный кандидат от ЛДПР Александр Устименко сообщил порталу ЗАКС.ру, что сегодня в девять утра у дверей комиссии «Сергиевское» уже стояла очередь из 19 человек, большинство из которых спортивного телосложения. Документов с собой у них не было. В поле зрения рабочей группы оказалась и избирательная комиссия Екатерингофского округа. Ее могут обязать вести 20 дневный отсчет на прием документов с 25 июня. Как сообщает Фонтанка.ру, эта комиссия работала в подворотне, тайно и по странному графику. В отношении ее председателя составят административный протокол по статье о неисполнении решения избирательной комиссии. Председателя могут уволить и оштрафовать на 2 тысячи рублей.

В муниципальном округе «Ржевка» попытка сдать документы закончилась дракой. Накануне независимых кандидатов силой вытолкали из помещения и закрыли перед ними дверь. Как утверждают очевидцы, охранники пропускали внутрь людей из своего списка.