Комиссия Межгосударственного Авиационного комитета по расследованию аварийной посадки АН-24 приступила к работе

Комиссия Межгосударственного Авиационного комитета по расследованию аварийной посадки АН-24 в Бурятии приступила к работе. Уголовное дело расследует и следственный комитет.

Самолет совершил аварийную посадку после того, как пилоты сообщили об отказе одного из двигателей. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. В результате два человека погибли — это члены экипажа. Несколько человек из числа пассажиров, а также один из пилотов, госпитализированы. Всего в самолете, по данным наземных служб, летели 47 человек.

Ан – надежный самолет, если соблюдать правила его эксплуатации, сказала «Эху» член комиссии при президенте РФ по вопросу развития авиации общего назначения России, пилот Юрий Выходцев.

Ан-24 — самолет для авиалиний малой и средней протяженности. Разработан во второй половине 1950-х гг. в опытно-конструкторском бюро 473 (позднее — ОКБ Антонова, ныне – государственное предприятие «Антонов», Киев, Украина). Первый полет совершил 20 октября 1959 г. Серийное производство было развернуто в 1962 г

Источник Интерфакса, близкий к расследованию сказал, что главная причина аварии это отказ двигателя, однако исключать ошибку пилотирования тоже нельзя.