В Москве, Петербурге и других городах России проходят обыски в офисах и салонах автодилера «Рольф»

Об этом сообщает Коммерсант и Фонтанка. По данным Коммерсанта, в Москве силовики пришли как минимум в три офиса. Фонтанка пишет, что следственные мероприятия идут в рамках уголовного дела по статье 193.1 – валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов. Председатель правления группы компании Рольф Сергей Петров рассказал нашей радиостанции, что это дело тянется еще с 2014-го года.

Позднее в интервью «Форбс» Сергей Петров связал обыски в компании либо с его политической позицией, либо с рейдерским захватом. Петров с 2011 по 2016 год был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия». Он никогда не скрывал своих критических взглядов на ситуацию в стране.