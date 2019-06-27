Потери грузинской экономики от сокращения потока российских туристов составят от двухсот до трехсот миллионов долларов
Потери грузинской экономики от сокращения потока российских туристов составят от двухсот до трехсот миллионов долларов до конца года, — прогнозирует Национальный банк Грузии. Регулятор подчеркивает, что российский фактор отразится на платежном балансе и курсе национальной валюты. Курс лари в последние дни обновляет исторические минимумы.
Между тем, российские авиакомпании оценивают в 3 миллиарда рублей ущерб от прекращения полетов в Грузию. Правительство России обещало компенсировать потери – Минтранс представит свою оценку позднее.