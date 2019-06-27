Потери грузинской экономики от сокращения потока российских туристов составят от двухсот до трехсот миллионов долларов до конца года, — прогнозирует Национальный банк Грузии. Регулятор подчеркивает, что российский фактор отразится на платежном балансе и курсе национальной валюты. Курс лари в последние дни обновляет исторические минимумы.

Между тем, российские авиакомпании оценивают в 3 миллиарда рублей ущерб от прекращения полетов в Грузию. Правительство России обещало компенсировать потери – Минтранс представит свою оценку позднее.