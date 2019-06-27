Закон об оскорблении власти не нуждается в корректировке, однако, необходимо отработать правоприменительную практику, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным телеканала «Дождь», Кремль недоволен практикой массового применения закона и просит МВД прекратить штрафовать граждан за критику власти. Сам президент во время «Прямой линии» также говорил о том, что закон направлен на защиту госсимволов – флага и герба. Путин добавил, что нельзя злоупотреблять законом и ограничивать право людей критиковать власть любого уровня.