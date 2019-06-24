Компания «Рольф» сообщила о следственных действиях в офисах в Москве и Санкт-Петербурге

Компания «Рольф» – один из крупнейших автодилеров – сообщила о следственных действиях в офисах в Москве и Санкт-Петербурге. Представители «Рольфа» заявили, что сотрудники Следственного комитета препятствуют операционной деятельности компании, а все нарушения фиксируются. В официальном заявлении подчеркивается, что компания соблюдает российское законодательство и является крупным налогоплательщиком и готово к сотрудничеству с правоохранительными органами. Основатель и владелец компании Сергеев Петров заявил Эху, что трех сотрудников обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж в рамках какой-то сделки, совершенной в 2014-ом году. В большой компании всегда можно найти подозрительную сделку, — добавил Петров. В то же время, источник «Фонтанки» в московском управлении СК утверждает, что менеджеры компании, по предварительным данным, сами у себя покупали акции, переводя деньги за рубеж. Речь идет об огромных суммах, — добавил собеседник издания.