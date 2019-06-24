Председатель правления ГК «Рольф»: Сотрудников компании обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж

Сотрудников группы компаний «Рольф» обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж в рамках сделки в 2014 году. СКР и ФСБ проводят обыски в офисе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления ГК «Рольф» Сергей Петров.

«У нас происходят масштабные следственные действия ФСБ, отдела «К» по обвинению трех человек в незаконном выводе денег в 2014 году в рамках какой-то сделки. В большой компании всегда можно найти подозрительную сделку», — сказал он.

С.Петров отметил, что силовики мешают работе бизнеса.

«Пришли люди с автоматами. Происходит топтание, запрет работы call-центра, бухгалтерии, мешают работе бизнеса», — заявил он.