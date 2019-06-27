Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев лишён неприкосновенности

В его действиях генпрокуратура республики нашла признаки коррупционных преступлений.

Подавляющее большинство парламентариев поддержало лишение Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. После чего он автоматически потерял неприкосновенность. Это означает, что бывший руководитель Киргизии может стать фигурантом уголовного дела или даже нескольких. Депутаты подозревают его в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также незаконном завладении земельным участком, содействии при освобождении криминального авторитета, узурпации власти и другим преступлениям. Генпрокуратура уже нашла в действиях бывшего руководителя Киргизии признаки коррупции. Атамбаеву в случае если его вину признает суд грозит пожизненный срок, отмечает агентство РИА. Бывший президент настаивает на невиновности, обвинения в свой адрес он назвал спектаклем. Атамбаев руководил Киргизией с 2011го по 17 годы. После отставки возглавлял правящую Социал-демократическую партию, откуда вышел месяц назад.

В Кремле снятие неприкосновенности с Атамбаева назвали внутренним делом Киргизии.