Суд в Петербурге сократил срок заключения для Владимира Барсукова-Кумарина на полгода

В тоже время так называемого «ночного губернатора» теперь ждет дело об убийстве Галины Старовойтовой, за которое ему грозит пожизненное заключение.

За создание так называемого «тамбовского» преступного сообщества Владимир Барсуков-Кумарин должен провести в колонии 23,5 года. Ранее Куйбышевский районный суд приговорил его по этому делу к 24 годам. Однако, как выяснилось позже, произошла некая техническая ошибка, поэтому в конечном итоге так называемому «ночному губернатору» сократили срок на полгода. Теперь же его ждет разбирательство по другому делу — об убийстве Галины Старовойтовой. Следствие считает, что именно Барсуков-Кумарин выступил заказчиком этого преступления. Если его признают виновным, то за гибель депутата Госдумы криминальный авторитет заплатит пожизненным сроком. Добавлю, ранее другого фигуранта этого дела — бывшего депутата от ЛДПР Михаила Глущенко — суд приговорил к 17 годам заключения. Его признали организатором убийства.

Галину Старовойтова расстреляли в подъезде ее дома на канале Грибоедова в Петербурге более 20 лет назад.