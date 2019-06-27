В Москве, Петербурге и других городах России проходят обыски в офисах и салонах автодилера «Рольф»

Об этом сообщает Коммерсант и Фонтанка. По данным Коммерсанта, в Москве силовики пришли как минимум в три офиса. Фонтанка пишет, что следственные мероприятия идут в рамках уголовного дела по статье 193.1 – валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов. Председатель правления группы компании Рольф Сергей Петров рассказал нашей радиостанции, что это дело тянется еще с 2014-го года.

Фонтанка пишет, что в обысках участвуют сотрудники управления «К» ФСБ России, а также сотрудники региональных ведомств. Рольф – это один из крупнейших автомобильных дилеров в России, работает с 1991-го года в России.