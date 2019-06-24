Песков: Закон об оскорблении власти не нуждается в корректировке

Закон об оскорблении власти не нуждается в корректировке, но нужно контролировать его правоприменительную практику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«С самого начала речь шла о том, что тщательно будет контролироваться правоприменительная практика в отношении этого закона. Действительно, в нем идет речь об оскорблении символов власти, символов государственности. В данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти. Отдельные случаи неверной правоприменительной практики, безусловно, представляют интерес. Мы очень внимательно наблюдаем за этим», — сообщил он.

На вопрос, значит ли это, что закон нуждается в корректировке, Д.Песков ответил: «Нет, совсем не значит. Просто нужно отработать ту самую правоприменительную практику. Пока еще преждевременно говорить, является ли это следствием неверных формулировок или чего-то еще. Или просто неправильного прочтения, или злоупотребления».