В Кремле назвали «внутренним делом Кыргызстана» лишение неприкосновенности экс-президента Атамбаева

В Кремле назвали «внутренним делом Кыргызстана» лишение неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Это абсолютно внутреннее дело любой страны. Это внутреннее дело Кыргызстана. Мы не можем и не имеем ни малейшего намерения вмешиваться в эти дела. Судить было бы неверно, у каждой страны в данном случае своя практика», — сказал он.

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева, соответствующее решение принято в четверг на заседании законодательного собрания.