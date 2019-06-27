МИСиС, МГИМО и МФТИ возглавили рейтинг российских вузов по версии Forbes

Forbes выпустил новый рейтинг российских высших учебных заведений. В нем оценивают как качество образования в России, так и предпринимательский потенциал выпускаемых специалистов. Журнал попытался определить, из какого вуза выходит больше людей «способных в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической элиты» — уточняется в рейтинге.

За основу составители рейтинга взяли данные мониторинга, подготовленного Министерством образования. Он оценивает эффективность деятельности более 1000 учреждений высшего образования. Вузы, которые относятся к силовым ведомствам, не учитывались.

Вузы в итоге проанализировали по десяти метрикам, объединенным в три группы:

— качество образования (максимум 50 баллов)

— качество выпускников (максимум 30 баллов)

— фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников (максимум 20 баллов).

Более 50 баллов набрали Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.