Сегодня в Сербии и Латвии стартует женский чемпионат Европы по баскетболу

Сборная России приехала на турнир в качестве одного из фаворитов.

С 2011 года, когда сборная России стала победителем ЕВРО, у наших баскетболисток началась черная полоса. В 13-м году россиянки не смогли преодолеть первый групповой этап. Еще два года спустя наша команда стала шестой, не попав в олимпийскую квалификацию и пропустив в итоге Игры в Рио. Не лучшие впечатления остались и от последнего турнира, где россиянки стали 9-ми.

С приходом на тренерский мостик сборной немецкого специалиста Олафа Ланге, ситуация стала выправляться. По крайней мере, в квалификации сборная России одержали шесть побед в шести матчах.

На групповом этапе Евро нашим предстоит встретиться с хозяйками турнира – командой Сербии, а также со сборными Белоруссии и Бельгии.

По регламенту, победитель группы напрямую отправится в четвертьфинал. Вторая и третья команды сыграют в 1/8.

Телеканал МАТЧ ТВ покажет встречу баскетболисток России и Бельгии в записи начиная с 21 часа.