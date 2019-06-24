Акция «Очистим Россию от мусора» пройдет в Москве 3 июля

Мэрия Москвы согласовала митинг «Очистим Россию от мусора» в столице на 3 июля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Акция проводится в знак солидарности с жителями Архангельской области, которые уже долгое время мужественно противостоят строительству скандального мусорного полигона для московского мусора возле станции Шиес. Это, конечно, возмутительная история», — сказал он.

Он отметил, что участники митинга выдвинут и экологические, и политические требования.

«Акция носит и политический характер. Участники потребуют очистить страну и от политического мусора в лице партии власти», — добавил С.Удальцов.

Митинг проводится по инициативе объединенного оргкомитета, куда входят, в частности, «Левый фронт», Партия Дела, движение «Новороссия», «Свободная Россия». По словам С.Удальцова, на митинг планируют приехать представители архангельской общественности и экологи, находящиеся сейчас на станции Шиес. На мероприятии также выступят оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы.

Московская акция пройдет на Суворовской площади. Начало в 18.30.