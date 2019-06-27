Кремль дал МВД указания прекратить массово штрафовать за оскорбления президента Путина, чиновников и силовиков

Об этом узнал телеканал Дождь.

Действия полицейских противоречат смыслу закона об оскорблении власти в интернете. К такому выводу в Кремле пришли после того как обобщили информацию о задержаниях людей, написавших критические посты про чиновников, сообщает телеканал Дождь. СМИ ссылается на источники в администрации президента и собеседника, близкого к руководству МВД. В Кремле полиции разъяснили, что закон о неуважении к власти распространяется только на президента, правительство, обе палаты парламента и суды. Под его действие не подпадают мэры, губернаторы и полицейские. Соответственно, задержаний и штрафов за их критику быть не должно. При этом один из источников Дождя рассказал, что решено не наказывать и за оскорбления в адрес Владимира Путина, при условии если речь идёт о конкретном лице, а не институте власти. Сейчас за нелестные слова в адрес президента, чиновников и силовиков грозит до трёх сотен тысяч рублей штрафа или до 15ти суток ареста. По данным Павла Чикова – главы международной правозащитной организации Агора закон с конца марта применили в отношении 11ти россиян, одно из дел из-за поста в соцсетях о главе Хакасии Валентине Коновалове суд вчера прекратил.

Президент Путин в ходе прямой линии неделю назад отметил, что никто не имеет права злоупотреблять законом и ограничивать людей в их праве критиковать власти любого уровня. Глава страны уточнил, что закон касается прежде всего оскорбления символов государства — флага или герба.