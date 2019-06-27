Парламент Киргизии лишил неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева

Ранее генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии, согласившись, что в действиях бывшего президента есть признаки коррупции. Парламентарии обвиняли его также в узурпации власти, гонениях на журналистов и политических оппонентов.

Глава комиссии парламента Киргизии заявил, что теперь расследованием дел, в которых может фигурировать Алмазбек Атамбаев, займутся правоохранительные органы. За полтора года после того, как Атамбаев покинул президентское кресло, по подозрению в коррупции арестованы несколько лиц из ближайшего окружения Атамбаева, в том числе два бывших премьер-министра, два мэра столицы, ряд министров, депутатов и других высокопоставленных чиновников. Сам Атамбаев все обвинения отрицает.