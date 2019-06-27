Комиссия Межгосударственного Авиационного комитета по расследованию аварийной посадки АН-24, приступила к работе

Комиссия Межгосударственного Авиационного комитета по расследованию аварийной посадки АН-24 в Бурятии, приступила к работе. Уголовное дело расследует и следственный комитет.

Самолет совершил аварийную посадку после того, как пилоты сообщили об отказе одного из двигателей. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. В результате два человека погибли — это члены экипажа. Несколько человек из числа пассажиров, а также один из пилотов, госпитализированы. Всего в самолете, по данным наземных служб, летели 47 человек.

Источник Интерфакса, близкий к расследованию сказал, что главная причина аварии это отказ двигателя, однако исключать ошибку пилотирования тоже нельзя.