Второй пилот самолета АН-24, сгоревшего при посадке в Бурятии, госпитализирован с травмами и ожогами

Об этом Интерфаксу сообщили в администрации аэропорта. Там уточнили, что мужчина находится в сознании и дает показания.

Напомню, — самолет врезался в наземные постройки после посадки, не удержавшись с пределах взлетно-посадочной полосы. Пилоты сообщали, что в полете у АН-24 отказал двигатель.

В результате аварии два члена экипажа погибли. Среди пассажиров погибших и тяжелораненых нет. Несколько человек были госпитализированы.