Сегодня в Австрии в рамках предсезонного футбольного турнира Пари Матч премьер вступят в борьбу его последние участники — ЦСКА и Краснодар. Накануне в матче открытия Спартак проиграл Ростову.

Контрольные матчи в преддверии нового сезона давно перестали быть интересны только специалистам. Когда же четыре ведущие команды страны проводят полноценный мини-турнир, внимание к нему возрастает в разы. Даже не взирая на то, что спортивная составляющая не играет здесь первостепенной роли.

Спартаковцы в матче с Ростовым уступили как по счету (0-2), так и по игре. Причем, оба мяча подопечные Валерия Карпина провели еще до перерыва. Зато его визави Олег Кононов дал возможность проявить себя всем футболистам, находящимся на сборе – 14 замен даже в товарищеском матче увидишь нечасто.

Немало новичков наверняка появится на поле и сегодня в матче ЦСКА с Краснодаром. Игра начнется в 19 часов. Трансляция на канале Матч ТВ

Завершиться предсезонный турнир в Австрии 4 июля.