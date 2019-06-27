Канцлеру Германии вновь стало плохо на официальном мероприятии

Кадры распространило местное телевидение.

Глава немецкого правительства чувствует себя хорошо, сказали агентству Reuters в ее пресс-службе. Меркель утром участвовала в церемонии снятия с должности министра юстиции, которая переходит на работу в Европарламент. Стоя по правую руку от президента ФРГ Франка-Вальтера Штейнмайера канцлер начала дрожать как при сильном ознобе. Помощники протянули ей стакан воды, она от него отказалась, и вскоре дрожь прекратилась.

Похожие симптомы наблюдались у Меркель две недели назад во время визита украинского лидера. Ей стало плохо во время исполнения национальных гимнов, но помощь главе правительства тогда никто не предложил. После церемонии Меркель и Зеленский отправились на переговоры, а позже канцлер заявила, что выпила три стакана воды и недомогание исчезло. Причиной недомогания стали обезвоживание и жара.

В течение дня Меркель вылетит в Японию на саммит «Большой двадцатки». Менять график из-за инцидента не собираются.