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11:00, 27 июня 2019

Два члена экипажа погибли при посадке пассажирского самолета на севере Бурятии

Сегодня в 10 часов 30 минут по местному времени самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший отложенный из-за погодных условий ранее рейс «Улан-Удэ – Нижнеангарск — Иркутск» при посадке в аэропорту Нижнеангарска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений. Произошло возгорание.
На борту самолета находилось 47 человек: 4 члена экипажа и 43 пассажира, в том числе трое детей 2, 13 и 17 лет.
Погибли пилот и техник . За медпомощью обратилось 19 человек.
Трое из них госпитализированы: 17-летний пассажир с ушибами и 13— летний с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, а также женщина с переломом костей предплечья, остальные проходят обследование.
Медицинскую помощь оказывают специалисты Нижнеангарской центральной районной больницы и отделенческой больницы на станции Северобайкальск ОАО РЖД. В аэропорту дежурит две бригады врачей.
Республиканские власти организовали телемост с больницей в Нижнеангарске для оказания оперативной помощи специалистами из улан-удэ.
Пожар на площади 100 кв м. в здании удалось локализовать, однако по словам очевидцев фюзеляж самолета выгорел полностью.
Возбуждено уголовное дело.
Местные СМИ сообщают, что возможно самолет не смог остановиться из-за отказа двигателя, который произошел еще в воздухе.
В настоящее время следственным комитетом проводится комплекс следственных действий,
направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Иркутская Авиакомпания Ангара осуществляет рейсы по данному маршруту с 2017 года



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