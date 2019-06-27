Два члена экипажа погибли при посадке пассажирского самолета на севере Бурятии

Сегодня в 10 часов 30 минут по местному времени самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший отложенный из-за погодных условий ранее рейс «Улан-Удэ – Нижнеангарск — Иркутск» при посадке в аэропорту Нижнеангарска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений. Произошло возгорание.

На борту самолета находилось 47 человек: 4 члена экипажа и 43 пассажира, в том числе трое детей 2, 13 и 17 лет.

Погибли пилот и техник . За медпомощью обратилось 19 человек.

Трое из них госпитализированы: 17-летний пассажир с ушибами и 13— летний с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, а также женщина с переломом костей предплечья, остальные проходят обследование.

Медицинскую помощь оказывают специалисты Нижнеангарской центральной районной больницы и отделенческой больницы на станции Северобайкальск ОАО РЖД. В аэропорту дежурит две бригады врачей.

Республиканские власти организовали телемост с больницей в Нижнеангарске для оказания оперативной помощи специалистами из улан-удэ.

Пожар на площади 100 кв м. в здании удалось локализовать, однако по словам очевидцев фюзеляж самолета выгорел полностью.

Возбуждено уголовное дело.

Местные СМИ сообщают, что возможно самолет не смог остановиться из-за отказа двигателя, который произошел еще в воздухе.

В настоящее время следственным комитетом проводится комплекс следственных действий,

направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Иркутская Авиакомпания Ангара осуществляет рейсы по данному маршруту с 2017 года