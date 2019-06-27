Канцлера Германии Ангелу Меркель, возможно, опять трясло – об этом сообщает агентство Reuters

По его данным, недомогание Меркель было замечено во время ее встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штанмайером.

Официальный представитель канцлера на вопрос журналистов, примет ли Меркель участие в саммите Большой Двадцатки ответил, что все пройдет как было запланировано. Он также сказал, что канцлер намерена участвовать в церемонии вступления в должность нового министра юстиции.

Напомню, — на минувшей неделе во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Ангелу Меркель заметно трясло в ходе церемонии. Тогда она сама объяснила это обезвоживанием.