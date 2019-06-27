Проект развития подмосковного Сергиева Посада предполагает превращение города в мировую столицу православия

В РПЦ, как пишет газета «Ведомости», рассчитывают на поддержку Кремля в осуществлении проекта стоимостью порядка 140 миллиардов рублей.

Развивать город с населением чуть более ста тысяч человек, возможно, будут с привлечением государственных денег, но не во вполне светском ключе. В полутора часах езды от Москвы планируют создать нечто сродни Ватикана, Иерусалима или Мекки – религиозный центр, сердцем которого станет Троице-Сергиева Лавра. Сумма, которую на это рассчитали — почти втрое больше затрат на всю программу благоустройства российских городов за два года. Да и сам проект, разработанный для города консалтинговым бюро «Стрелка», по которому город должен стать идеальным населенным пунктом с точки зрения города благоустройства, работы всех инженерных коммуникаций, дорожной инфраструктуры, с гармоничным сочетанием духовной культурной и туристической составляющей, обошелся в 300 миллионов рублей. Основная идея – сгладить советское наследие, которым оказался обременен центр Сергиева Посада, и прежде всего, кварталы вокруг Лавры. Для этого предусмотрены планы по реставрации зданий, реорганизации городских зон. Ну а центр православия, согласно проекту, предполагает наличие таких объектов как музей православного искусства, патриаршая библиотека, высший церковный суд, миссионерский корпус, патриарший дом приемов, представительства автокефальных церквей и центр православных медиа.

Пока решения о финансировании проекта не принято, но в Минэкономразвития с грандиозными планами строительства «православной столицы» знакомы и находятся в контакте с властями Московской области по этом у вопросу. Как отмечают «Ведомости», вопрос находится в стадии согласования.