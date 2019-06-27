Новый глава Ингушетии был сегодня представлен местным властям

С Махмудом-Али Калиматовым депутатов народного собрания региона познакомил полпред президента на Северном Кавказе. Александр Матовников рассказал о богатом управленческом опыте нового руководителя и необходимости сосредоточить усилия на реализации национальных проектов.

Выступил перед парламентом и подавший в отставку Юнус-Бек Евкуров. Он призвал не делиться на различные группировки и не подводить руководство страны. Они любят нашу республику, сказал экс-глава Ингушетии.

Фамилия Калиматова появилась в списке преемников Евкурова незадолго до сообщения о назначении, в среду вечером. Более 10 лет назад он занимал пост прокурора Ингушетии, но потом работал в Самарской области. Последняя его должность там – глава местного Росприроднадзора. Среди факторов, повлиявших на решение президента о назначении – карьера Калиматова в правоохранительной системе и длительная работа за пределами кавказского региона. Как следствие, новый губернатор не обременен связями с влиятельными ингушскими кланами, пишет сегодня газета «Коммерсантъ».

Евкуров руководил республикой более 10 лет и трижды утверждался местными депутатами. Причиной отставки он назвал отсутствие единства в ингушском обществе. Требование о его уходе стали звучать минувшей осенью после подписания соглашения о границе с Чечней.