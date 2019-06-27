В Бурятии аварийную посадку совершил самолет АН-24 авиакомпании Ангара

Об этом сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Бурятии, Евгений Варава.

Возможно, кто-то из пассажиров не пришел на посадку, поскольку сообщается, что были спасены 42, по другим данным, 43 человека, а всего должно было быть 47.

Черные ящики аварийно севшего самолета находятся в пригодном для расшифровки состоянии. Они будут переданы в Межгосударственный Авиационный комитет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении безопасности полетов.

Исключать ошибку пилотирования после отказа двигателя на аварийном Ан-24 в Бурятии нельзя, сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к расследованию.

«Однозначно первичной причиной стал отказ левого двигателя. Однако предстоит изучить сопутствующие факторы, например действия пилотов, к ним есть вопросы», — сказал источник.