ПАСЕ покинули семь стран из-за восстановления полномочий российской делегации

Парламентскую ассамблею решили покинуть делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины.

Это решение на своей странице в Facebook опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Как делегаты наших народов, мы не можем дать ответ нашим гражданам, как Совет Европы защищает их права, если он больше заинтересован в защите благосостояния агрессора, чем жертв агрессии и репрессий — написал Арьев.

Он заявил, что будущее Совета Европы под угрозой, а возвращением России он подает неправильные сигналы.

Полномочия РФ в ПАСЕ были восстановлены в начале этой недели, российская делегация уже вернулась к работе.