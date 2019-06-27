Бывший художественный руководитель Пермского оперного театра Теодор Курентзис ушел со своего поста «из-за полнейшего непонимания со стороны администрации Пермского края». Об этом он написал в открытом письме, которое поступило в редакцию радиостанции Эхо Перми.

«Без их отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай», — пишет Курентзис. В письме он благодарит коллег, зрителей и тех, кто помогал во время его работы в Пермском театре.

О своем решении Курензис объявил неделю назад.