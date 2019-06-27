Лидер рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался на 47-м году жизни

Музыкант умер в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем.

Калинников был основателем коллектива из подмосковного Фрязино, каждая композиция единственного номерного альбома которого стала в той или иной мере известной. Интеллигентный голос и емкие истории, придуманные Ильей Калиниковым приковывали внимание, настраивали на определенную волну, и слышать их можно было как на рок-волнах, так и в диапазоне от станций для домохозяек до тех, где звучит шансон. «Високосный год» «выстрелил» в 2000-м, с диском «Который возвращается» и композицией «Тихий огонек». Хотя до этого коллектив уже существовал более десяти лет. Известность группе принесли и песни, ставшие саундтреком к сериалу «Дальнобойщики». Песен о любви много, но «Лучшая песня о любви» придумана музыкантами «Високосного года».

Музыкант скончался еще 25 июня, «причиной смерти стала остановка сердца», написал в Facebook’е бессменный директор группы Алексей Кан.

В последние годы, впрочем, как и на пике популярности своей группы, Илья Калинников предпочитал сводить к минимуму свою публичность. Многие отмечают, что причиной тому был независимый характер музыканта.