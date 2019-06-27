Самолет авиакомпании Ангара Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска на севере Бурятии

В результате как минимум два человека погибли. Есть пострадавшие. Тяжелораненых в результате этой аварии, по предварительным данным, нет. Об этом в эфире Первого канала сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев

По последним данным, более 30 пассажиров обратились за медицинской помощью. Из сообщений пока неясно, окончательное ли число погибших, поскольку на борту было 47 человек, из них спасены 43, а двое погибли.

Расследование будет вести Межгосударственный Авиационный комитет. «Черные ящики» пригодны для расшифровки.



Уголовное дело по статье о нарушении безопасности полетов открыл Следственный комитет.