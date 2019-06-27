В Северной Корее арестован гражданин Австралии, 29-летний Алек Сигли. Как отмечают в западных СМИ, молодой человек получает в университете Ким Ир Сена степень магистра в области корейской литературы, а также проводит туры для иностранцев, посещающих страну.

Причины его ареста неизвестны, однако сообщается, что три месяца назад Сигли написал статью в газету Гардиан, где рассказывал о возможности передвигаться по столице без сопровождения и обедать там, где ему нравится.