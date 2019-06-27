Два человека погибли, еще семь получили ранения в результате аварийной посадки самолета АН-24 в Нижнеангарске

Два человека погибли, еще семь получили ранения в результате аварийной посадки самолета АН-24 в аэропорту Нижнеангарска на севере Бурятии. Оба погибших – члены экипажа.

По предварительным данным, у самолета в воздухе отказал один из двигателей. При посадке он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в хозяйственную постройку.

Машина находилась в эксплуатации с 1978 года. Сертификат летной годности истекал через месяц.