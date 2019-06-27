Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня вопрос о продлении ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова еще на три месяца. На аналогичный период следствие просит продлить срок содержания под стражей его отцу, Рауля Арашукову и двоюродному брату Руслану Арашукову.

Бывший член Совета Федерации обвиняется в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля.