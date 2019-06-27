В МХТ им. Чехова сегодня состоится прощание с народной артисткой России Аллой Покровской

Она скончалась на 82-ом году жизни.

Алла Покровская росла в творческой семье и с детства мечтала стать актрисой. После окончания учебы в Школе-студии МХАТ ее приняли в труппу «Современника», где она проработала 45 лет, сыграв более 30 ролей. В театре заявили, что уход актрисы из жизни — «огромное горе, которое лично касается всех, кто строил и продолжает строить «Современник». В 2004 году была принята в труппу МХТ им. А.П.Чехова, там и сообщили о кончине артистки. Алла Покровская также играла в постановках режиссера Кирилла Серебренникова и сама ставила спектакли в МХТ и Театре Пушкина. В ее творческой биографии десятки ролей в сериалах и кино, в том числе в таких фильмах как «Июльский дождь», «12 стульев», «Высоцкий. Спасибо, что живой». Алла Покровская была не только актрисой и режиссером, но и выдающимся театральным педагогом, воспитавшим поколения актеров. Она стала профессором в своей альма-матер — Школе-студии МХАТ. Артистка была замужем за режиссером и актером Олегом Ефремовым, от этого брака у нее есть сын – известный актер Михаил Ефремов.

Аллу Покровскую похоронят на Троекуровском кладбище