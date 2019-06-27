Премьера фильма о трагедии подводной лодки «Курск» состоится сегодня в российских кинотеатрах

Её ожидали значительно раньше.

Россия встречает картину значительно позже, чем остальные страны. В мире её посмотрели еще минувшей осенью. В кинопрокатной компании «Экспонента» утверждают, что задержка произошла по их вине. Сначала говорили о том, что просто не успели сделать все нужные приготовления, а затем рассказали о неком внутреннем решении о переносе премьеры с конца апреля уже на сегодняшний день.

За это время фильм «Курск» стал поводом многочисленных обсуждений. Многие публицисты сомневались, что лента в принципе может получить прокатное удостоверение у министерства культуры, а в самом ведомстве говорили, что многие россияне очень чувствительно воспринимают историю гибели ста восемнадцати человек в августе 2000-ого года.

Сценарий фильма основан на ранее вышедшей на Западе книге Роберта Мура «Время умирать». По изложенной там версии, лодка ушла на дно из-за взрыва в торпедном отсеке. А выживших после этого моряков не удалось спасти, поскольку российские власти слишком поздно договорились о помощи со стороны иностранных экспертов.

Россия не единственная страна, где у «Курска» были проблемы с прокатом. Официально фильм не выйдет на Украине, поскольку он, как сказано в заключении, способствует популяризации «правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта».