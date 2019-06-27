В Бурятии из-за отказа двигателя аварийно сел самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара»

Погибли пилот и бортмеханик, число пострадавших выросло до 22 – много раненых и травмированных.

При посадке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и остановился только врезавшись в здание очистных сооружений. Проблемы начались сразу после вылета из Нижнеангарска в Улан-Уде. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Самолет, на борту которого находились 43 пассажира, загорелся и в значительной мере выгорел. На кадрах с места аварии – частично разрушенный лайнер, клубы черного дыма. Людей успели эвакуировать, но два члена экипажа погибли, двум десяткам пассажиров потребовалась медицинская помощь. Жертвы – пилот и бортмеханик — оставались на борту до последнего. По предварительной информации, после взлета в воздухе отказал один из двигателей, речь идет о неполадках с техникой, а не об ошибке экипажа. Садился самолет с одним работающим мотором, будучи малоуправляемым, и удержаться на полосе из-за этого не мог. Из-за пожара на борту, люди остались без документов, их пообещали срочно восстановить.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.