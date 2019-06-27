Лидеры Китая и Японии, как ожидается, проведут сегодня переговоры в Осаке

Они пройдут в преддверие саммита стран «Большой двадцатки».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин, по некоторым данным, переговорят, в первую очередь, о проблеме корейского урегулирования. Об этом, по крайней мере, сообщил источник в японском МИДе. В дополнение к этой теме, как предполагается, стороны обсудят и недавний визит китайского лидера в Пхеньян. Кроме того, на повестке встречи, как ожидается, будут проблемы реформы ВТО и планируемые переговоры Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. После этого Синдзо Абэ и его китайский коллега проведут совместный рабочий ужин. Ожидается, что на полях саммита G20 японский премьер также проведет встречи с президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. В аппарате Си Цзиньпина накануне также подтвердили подготовку переговоров с Трампом.

Саммит «большой двадцатки» в Осаке стартует в пятницу.