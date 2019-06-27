В США сегодня состоятся демократические дебаты кандидатов в президенты с участием Джо Байдена и Берни Сандерса

В США сегодня состоятся демократические дебаты кандидатов в президенты с участием лидеров рейтинга Джо Байдена и Берни Сандерса.



Из-за слишком большого числа кандидатов в президенты от Демократической партии первый раунд дебатов пришлось разбить на две части — с помощью жеребьевки. Вчера из главных претендентов дебатировала сенатор Элизабет Уоррен, которая по национальным опросам занимает третью строчку в рейтинге среди демократов. Сегодня в Майами на сцену поднимутся два тяжеловеса и лидера рейтинга — бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор-социалист Берни Сандерс.

Президент США Дональд Трамп своим главным соперником считает Байдена, а потому его штаб сосредоточен на уничтожении его как политического конкурента. Однако, не стоит недооценивать и Берни Сандерса — в парных опросах Байден против Трампа и Сандерс против Трампа оба обходят действующего президента по рейтингам на 10 процентных пунктов.

На этой неделе Берни Сандерс предложил, как сенатор, инициативу, которая простит долги за оплату образования 45-ти миллионам американцев. Наблюдать на дебатах также стоит и за стремительно взошедшей звездой — мэром из города Саус Бэнд в штате Индиана Питом Бутиджеджем, больше известным как Мэр Пит. 37-летний открытый гей, выпускник Гарварда, ветеран армии, Мэр Пит еще в январе был никому не известен, но за несколько месяцев вошел в пятерку рейтинга среди демократов — популярность Мэру Питу принесли социальные сети. В пятерке лидеров демократического рейтинга также и сенатор Камала Харрис, бывший генпрокурор Калифорнии, которая также выступает сегодня на дебатах.

Всего демократическая партия намерена провести 12 раундов дебатов. Второй раунд состоится в июле.