Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщает о 14 пострадавших в аварийной посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске

«На борту было 43 пассажира, в том числе один младенец. Все пассажиры эвакуированы, среди пассажиров 14 обратились за медицинской помощью, у всех легкая и средняя тяжесть. По предварительной информации, двое пилотов погибли», — сказал Цыденов в эфире телеканала

«Россия 24».

Он отметил, что пожар, охвативший самолет после столкновения со зданием, сейчас потушен, но судно выгорело практически

полностью.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием и загорелся. Всего на борту находилось до 42 пассажиров.