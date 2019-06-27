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06:06, 27 июня 2019

Перед судом в Австралии предстанет адвокат, передавший СМИ секретные документы о деятельности спецслужб в Афганистане

Перед австралийским судом сегодня предстанет военный адвокат, передавший СМИ секретные документы о деятельности спецслужб в Афганистане.

Речь идет о данных, согласно которым австралийский спецназ якобы совершал преступления против мирного населения. Об этом говорилось в серии репортажей телеканала ABC. Бывший военный адвокат Дэвид Макбрайт, передавший соответствующие документы, как пишет агентство Associated Press, считает свое преследование не защитой нацбезопасности, а сокрытием «национального позора». Между крупнейшие австралийские медиакомпании, как отмечается, называют это дело одним из случаев вмешательства властей в их работу. В своем совместном заявлении они требуют пересмотреть законодательство, согласно которому журналистов «можно отправить в тюрьму за работу». Также СМИ хотят получить право оспаривать ордера на обыск редакций и домов журналистов. В частности, одним из поводов для этого заявления стал рейд силовиков в штаб-квартире канала ABC в Сиднее и в доме журналистки News Corporation Анники Смесерст в Канберре. Полиция искала секретные правительственные документы. Журналистка, в свою очередь, писала со ссылкой на них о том, что власти Австралии хотят расширить полномочия спецслужб по слежке за гражданами.

По подсчетам экспертов, после терактов 11 сентября 2001 года в Австралии появилось более 60 законов по защите нацбезопасности и противодействию терроризму. При этом в противовес не был принят ни один закон, защищающий свободу СМИ.



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